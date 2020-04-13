При виде полицейских они предприняли попытку скрыться
Шестеро пациентов, сбежавших из психбольницы в Иркутске, были задержаны накануне вечером сотрудниками уголовного розыска.
- В комплексе розыскных мероприятий принимали участие свыше 100 сотрудников ОВД и Росгвардии: уголовный розыск, ППС, участковые, инспекторы ГИБДД и другие службы, - сообщило ГУ МВД по Иркутской области.
Мужчины были замечены в районе реки Ушаковки и при виде полицейских предприняли попытку скрыться.
- Решительные действия сотрудников уголовного розыска и отличная физическая подготовка полицейских свели к нулю шансы уйти от преследования. Сотрудникам даже приходилось несколько раз преодолевать реку вброд, - отметили в ГУ МВД по Иркутской области.
Следователи СК России проводят с ними необходимые следственные действия.
Как сообщал «Байкал-Daily», шесть пациентов Иркутской областной психиатрической больницы №1 совершили побег в ночь на 12 апреля. Мужчины напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой. За угрозу убийством в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности возбуждено уголовное дело.
Сбежавших из иркутской психбольницы задержали
Происшествия, Фото:
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