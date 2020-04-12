В Бурятии тушат 5 лесных пожаров



Задействовано 104 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила около 158 га. Восемь лесных пожаров в Джидинском, Заиграевском, Кижингинском, Прибайкальском районах и пригороде Улан-Удэ ликвидированы.



На утро 12 апреля продолжается тушение 5 лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском и Кяхтинском районах на площади 115 га. На тушении работает 347 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 60 единиц лесопожарной техники, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



Лесники напоминают, что в лесах республики введён особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.





В Бурятии за сутки 574 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников тушили 13 лесных пожаров.Лесные пожары возникли в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском, Кяхтинском, Прибайкальском районах и пригороде Улан-Удэ. 12 пожаров возникли из-за неосторожного обращения с огнём, лесной пожар из Забайкальского края перешёл на территорию Кяхтинского района.