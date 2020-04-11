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В Бурятии парень незаконно нарубил деревьев на 79 тысяч

В Бурятии парень незаконно нарубил деревьев на 79 тысяч
Происшествия,  Фото:из архива
Он не работает, ранее судим

Вечером 9 апреля в полицию в Заиграевском районе поступило сообщение от инспектора агентства лесного хозяйства о том, что в лесу - в 3 км от села Татарский Ключ - произведена незаконная рубка сосны объёмом 11 куб.м.

Ущерб, причинённый лесному фонду, составил 79 тысяч рублей.

Позже был задержан 22-летний житель села Новоильинск. Подозреваемый не работает, ранее судим.

Изъяты автомобиль марки «ЗИЛ-131», бензопила, лес.

Возбуждено уголовное дело.

Также составлен протокол по статье 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», нарушение которой влечёт административную ответственность в виде штрафа - от 1,5 до 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
черные лесорубы
 
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