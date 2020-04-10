В Бурятии пьяный водитель столкнул машину с росгвардейцами в кювет

В пятницу, 10 апреля, в 7 часов утра в пригороде Улан-Удэ, в Вахмистрово пьяный водитель устроил ДТП.
Следуя в сторону Тарбагатая, перед пешеходным переходом напротив магазина «Абсолют» водитель «Тойоты Кариб» врезался сзади в «Тойоту Короллу». В «Королле» ехали сотрудники Росгвардии в форменной одежде.
От удара «Тойота Королла» вылетела с дороги в кювет.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Виновник аварии оказался пьян. Кроме того, выяснилось, что за руль он сел, будучи уже лишённым водительского удостоверения. Не оказалось у пьяного лихача и полиса ОСАГО, так что возмещать расходы, возможно, придётся в судебном порядке.
В Бурятии в последнее время произошёл ряд «пьяных» ДТП. Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой ночью в Улан-Удэ пьяный водитель повредил сразу шесть автомобилей. Днём ранее в Усть-Баргузине травмировал голову пьяный водитель мопеда. В прошлые выходные по вине пьяного водителя в Сосновом Бору пассажир легковушки пробил головой лобовое стекло.