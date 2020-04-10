В Улан-Удэ большегруз въехал в «Клюгер»

Накануне в Улан-Удэ ДТП устроил водитель китайского большегруза «Фотон». Он врезался в «Тойоту Клюгер» перед пешеходным переходом.«Клюгер» притормозил, чтобы пропустить идущего по «зебре» пешехода. В этот момент и произошло столкновение.Никто не пострадал.

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