В Улан-Удэ большегруз въехал в «Клюгер»

Автомобиль притормозил, пропуская пешехода
Накануне в Улан-Удэ ДТП устроил водитель китайского большегруза «Фотон». Он врезался в «Тойоту Клюгер» перед пешеходным переходом.
«Клюгер» притормозил, чтобы пропустить идущего по «зебре» пешехода. В этот момент и произошло столкновение.
Никто не пострадал.
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