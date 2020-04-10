Обидчивый житель Бурятии едва не спалил баню





Ночью 9 апреля в полицию Селенгинского района Бурятии позвонила 61-летняя женщина и сообщила о возгорании палисадника.Прибывшие полицейские задержали 26-летнего жителя посёлка Темник, пытавшегося поджечь баню. У мужчины изъята бутылка с горючей жидкостью.Установлено, что несколько дней назад у задержанного хозяином дома произошёл конфликт на бытовой почве. Мужчина затаил обиду и решил поджечь имущество.За умышленное повреждение имущества возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.