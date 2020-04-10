Пожары происходят по вине человека
В Бурятии 1 апреля был открыт пожароопасный сезон. На сегодняшний день зарегистрировано 32 лесных пожара, площадь, пройденная огнём, составляет 486 га. В прошлом году на эту же дату было зарегистрировано такое же количество пожаров, однако площадь составляла 225 га. Прирост составил более чем в два раза. Об этом сообщил зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской.
- Из 32 пожаров – 31 произошёл по вине человека. То есть, все пожары произошли в результате неосторожного обращения с огнём в лесу либо в результате выжигания сухой растительности на землях сельхозугодий и землях других категорий с переходом на земли гослесфонда, - рассказал Пётр Мордовской.
По его словам, несмотря на все ограничительные меры, люди проникают в лес и поджигают траву. Только за сегодняшние сутки сотрудники противопожарной службы Бурятии 30 раз тушили загорания сухой травянистой растительности, в прошлом году 10 апреля пожарные выезжали всего 8 раз.
- Несмотря на самоизоляцию, люди проникают, поджигают, нарушают и режим самоизоляции, и особо противопожарный режим. Этот режим введён 6 апреля в республике, кроме северных районов. В этот период запрещено выжигание сухой травянистой растительности на всех территориях кроме гослесфонда, где проводятся профилактические отжиги. Разведение костров и на дачных участках, и на приусадебных, и в жилом массиве – запрещено, потому что сильный порывистый ветер может, действительно, привести к трагедии, - сказал Мордовской.
Леса Бурятии с начала месяца горели 32 раза
Происшествия, Фото:
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