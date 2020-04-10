В Забайкалье составили более тысячи материалов за нарушение самоизоляции

Гражданам грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей



В Забайкальском крае на нарушителей режима самоизоляции к 10 апреля составили 1111 материалов по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил при угрозе возникновения ЧС). Материалы переданы муниципальным органам власти для принятия законного решения. Гражданам грозит штраф в размере от одной до 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



Согласно установленным в регионе ограничениям, гражданам предписано не покидать места проживания. За исключением следования на работу, к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, реализация которых не ограничена. Жителям разрешается выходить из дома для выгула домашних животных (на расстоянии не более 100 метров от дома), выноса отходов, а также при обращении за экстренной медицинской помощью.



При посещении магазинов и аптек между гражданами должна быть обеспечена дистанция не менее 1,5 метров. Эта мера относится и к работникам торговых объектов. Должен быть установлен режим допуска, нанесена специальная разметка.



Ограничения введены во избежание распространения новой коронавирусной инфекции среди населения. Согласно рекомендациям медиков, карантин поможет ограничить рост числа заболевших в стране.



В Забайкалье на сегодняшний день подтверждены три случая заражения коронавирусной инфекции.



