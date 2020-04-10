 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Апреля

09 Апреля

Популярное

В Забайкалье составили более тысячи материалов за нарушение самоизоляции

В Забайкалье составили более тысячи материалов за нарушение самоизоляции
Происшествия, 
Гражданам грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей

В Забайкальском крае на нарушителей режима самоизоляции к 10 апреля составили 1111 материалов по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил при угрозе возникновения ЧС). Материалы переданы муниципальным органам власти для принятия законного решения. Гражданам грозит штраф в размере от одной до 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Согласно установленным в регионе ограничениям, гражданам предписано не покидать места проживания. За исключением следования на работу, к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, реализация которых не ограничена. Жителям разрешается выходить из дома для выгула домашних животных (на расстоянии не более 100 метров от дома), выноса отходов, а также при обращении за экстренной медицинской помощью.

При посещении магазинов и аптек между гражданами должна быть обеспечена дистанция не менее 1,5 метров. Эта мера относится и к работникам торговых объектов. Должен быть установлен режим допуска, нанесена специальная разметка.

Ограничения введены во избежание распространения новой коронавирусной инфекции среди населения. Согласно рекомендациям медиков, карантин поможет ограничить рост числа заболевших в стране.

В Забайкалье на сегодняшний день подтверждены три случая заражения коронавирусной инфекции.

штраф самоизоляция коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Обидчивый житель Бурятии едва не спалил баню
Обидчивый житель Бурятии едва не спалил баню
Происшествия, 10.04.2020
Поджигателя задержали на месте преступления
Леса Бурятии с начала месяца горели 32 раза
Леса Бурятии с начала месяца горели 32 раза
Происшествия, 10.04.2020
Пожары происходят по вине человека
Двое жителей Бурятии украли и забили коров
Двое жителей Бурятии украли и забили коров
Происшествия, 10.04.2020
Ущерб составил около 60 тысяч рублей
Улан-удэнец рубил деревья возле 123 квартала
Улан-удэнец рубил деревья возле 123 квартала
Происшествия, 10.04.2020
С места происшествия изъяты древесина, грузовой автомобиль и бензопила
В Бурятии возбудили дело за фейк о 300 больных коронавирусом
В Бурятии возбудили дело за фейк о 300 больных коронавирусом
Происшествия, 10.04.2020
Следователи ищут распространителя фейка, который, возможно, живёт не в России
У умершего жителя Иркутской области нашли два штамма коронавируса
У умершего жителя Иркутской области нашли два штамма коронавируса
Происшествия, 10.04.2020
Умерший больной заразился и от туриста из Таиланда, и от жителя Бурятии
Житель Бурятии украл воинские медали и выкинул их
Житель Бурятии украл воинские медали и выкинул их
Происшествия, 10.04.2020
Вор через приоткрытую штору увидел, что хозяев нет
70-летняя читинка потеряла на онлайн-бирже более 700 тысяч
70-летняя читинка потеряла на онлайн-бирже более 700 тысяч
Происшествия, 10.04.2020
Мошенники обещали пенсионерке, что она сможет вывести деньги в любой момент
В Бурятии фермеры обокрали своего работника на 180 тысяч
В Бурятии фермеры обокрали своего работника на 180 тысяч
Происшествия, 10.04.2020
Скотник 1,5 года не подозревал о махинациях
38-летняя читинка устроила наркопритон
38-летняя читинка устроила наркопритон
Происшествия, 10.04.2020
Наркопритон регулярно посещали не менее трёх человек
В Забайкалье анализ показал коронавирус у матери с младенцем
В Забайкалье анализ показал коронавирус у матери с младенцем
Происшествия, 10.04.2020
Мать с младенцем прилетели из Владивостока

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^