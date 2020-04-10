Гражданам грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей
В Забайкальском крае на нарушителей режима самоизоляции к 10 апреля составили 1111 материалов по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил при угрозе возникновения ЧС). Материалы переданы муниципальным органам власти для принятия законного решения. Гражданам грозит штраф в размере от одной до 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Согласно установленным в регионе ограничениям, гражданам предписано не покидать места проживания. За исключением следования на работу, к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, реализация которых не ограничена. Жителям разрешается выходить из дома для выгула домашних животных (на расстоянии не более 100 метров от дома), выноса отходов, а также при обращении за экстренной медицинской помощью.
При посещении магазинов и аптек между гражданами должна быть обеспечена дистанция не менее 1,5 метров. Эта мера относится и к работникам торговых объектов. Должен быть установлен режим допуска, нанесена специальная разметка.
Ограничения введены во избежание распространения новой коронавирусной инфекции среди населения. Согласно рекомендациям медиков, карантин поможет ограничить рост числа заболевших в стране.
В Забайкалье на сегодняшний день подтверждены три случая заражения коронавирусной инфекции.
В Забайкалье составили более тысячи материалов за нарушение самоизоляции
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Поджигателя задержали на месте преступления
Пожары происходят по вине человека
Гражданам грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей
Ущерб составил около 60 тысяч рублей
С места происшествия изъяты древесина, грузовой автомобиль и бензопила
Следователи ищут распространителя фейка, который, возможно, живёт не в России
Умерший больной заразился и от туриста из Таиланда, и от жителя Бурятии
Вор через приоткрытую штору увидел, что хозяев нет
Мошенники обещали пенсионерке, что она сможет вывести деньги в любой момент
Скотник 1,5 года не подозревал о махинациях
Один пожар дотушивают
Наркопритон регулярно посещали не менее трёх человек
Появилось видео с места происшествия
Мать с младенцем прилетели из Владивостока
Они потребовали деньги и телефон