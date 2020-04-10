Умерший больной заразился и от туриста из Таиланда, и от жителя Бурятии
Сразу два штамма коронавируса обнаружили у умершего жителя Иркутской области. Об этом сообщила и.о министра здравоохранения региона Наталия Ледяева в ходе прямой трансляции с сессии Заксобрания на YouTube.
- У пациента было два контакта, один контакт был с приезжим из Таиланда, второй контакт – с гражданином, который прибыл из Бурятии. То есть когда два контакта, абсолютно два разных вируса, поэтому у него протекала тяжелейшая коронавирусная пневмония. Практически через несколько дней поступления в больницу его поместили на аппарат ИВЛ, - рассказала министр.
Второму умершему от коронавируса пациенту было 88 лет. Когда он поступил в медучреждение, мужчину практически сразу поместили на кислородную поддержку, затем перевели на ИВЛ. У жителя Иркутской области были сопутствующие заболевания, спасти его не удалось. Сейчас его супруга проходит лечение от коронавируса, женщина была переведена сегодня на аппарат ИВЛ.
Какм сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области на 10 апреля зарегистрировано 22 случая заболевания коронавирусом. 20 из них госпитализированы, двое скончались. С подозрением на заболевание находятся 20 человек.
В Бурятии число случаев коронавируса выросло сегодня до 61-го.
У умершего жителя Иркутской области нашли два штамма коронавируса
Происшествия, Фото:
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