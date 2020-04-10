Вор через приоткрытую штору увидел, что хозяев нет
В конце февраля обокрали 46-летнего жителя Кяхты. Мужчина рассказал полицейским, что во время его отсутствия неизвестный через окно проник в квартиру на первом этаже. Вор украл деньги, серебряные украшения, документы и его воинские медали. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска поймали подозреваемого – 32-летнего ранее неоднократно судимого соседа заявителя.
Как выяснилось, он рассмотрел, что хозяева отсутствуют через приоткрытую штору в окне. На момент кражи вор был пьян.
Деньги подозреваемый уже потратил, а чужие воинские награды выбросил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанный арестован, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл воинские медали и выкинул их
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Следователи ищут распространителя фейка, который, возможно, живёт не в России
Вор через приоткрытую штору увидел, что хозяев нет
Мошенники обещали пенсионерке, что она сможет вывести деньги в любой момент
Скотник 1,5 года не подозревал о махинациях
Один пожар дотушивают
Наркопритон регулярно посещали не менее трёх человек
Появилось видео с места происшествия
Мать с младенцем прилетели из Владивостока
Они потребовали деньги и телефон
Колёсная пара, которая была продана на металлолом, оказалась на вагоне
Дознаватели выясняют причины лесного пожара
Уже скоро число больных COVID-2019 может резко вырасти
Мужчины при виде росгвардейцев разбежались в разные стороны
Вор подобрал себе ноутбук и самый дорогой системный блок
Пятеро подростков скидывали конструкции с вагона