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Житель Бурятии украл воинские медали и выкинул их

Житель Бурятии украл воинские медали и выкинул их
Происшествия, 
Вор через приоткрытую штору увидел, что хозяев нет

В конце февраля обокрали 46-летнего жителя Кяхты. Мужчина рассказал полицейским, что во время его отсутствия неизвестный через окно проник в квартиру на первом этаже. Вор украл деньги, серебряные украшения, документы и его воинские медали. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска поймали подозреваемого – 32-летнего ранее неоднократно судимого соседа заявителя.

Как выяснилось, он рассмотрел, что хозяева отсутствуют через приоткрытую штору в окне. На момент кражи вор был пьян.

Деньги подозреваемый уже потратил, а чужие воинские награды выбросил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанный арестован, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
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