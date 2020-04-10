Житель Бурятии украл воинские медали и выкинул их

Вор через приоткрытую штору увидел, что хозяев нет



В конце февраля обокрали 46-летнего жителя Кяхты. Мужчина рассказал полицейским, что во время его отсутствия неизвестный через окно проник в квартиру на первом этаже. Вор украл деньги, серебряные украшения, документы и его воинские медали. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска поймали подозреваемого – 32-летнего ранее неоднократно судимого соседа заявителя.



Как выяснилось, он рассмотрел, что хозяева отсутствуют через приоткрытую штору в окне. На момент кражи вор был пьян.



Деньги подозреваемый уже потратил, а чужие воинские награды выбросил.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанный арестован, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



