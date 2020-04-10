70-летняя читинка потеряла на онлайн-бирже более 700 тысяч

Мошенники обещали пенсионерке, что она сможет вывести деньги в любой момент



В отдел полиции Читы обратилась 70-летняя пенсионерка. Женщина зарегистрировалась на онлайн-бирже и надеялась заработать с помощью электронной торговой площадки.



После регистрации женщине позвонил якобы специалист компании и отметил, что для получения прибыли ей необходимо установить себе на компьютер специальную программу и внести как можно большую сумму на счёт в онлайн-бирже. Пенсионерку заверили, что она может в любое время вывести из оборота как свои деньги, так и полученную прибыль.



За два месяца доверчивая читинка внесла на счета, указанные лжеспециалистами торговой площадки 708 тысяч рублей, часть из которых были взяты в кредит. Не сумев вернуть деньги, женщина обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

