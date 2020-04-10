Один пожар дотушивают
За последние сутки проводились работы по тушению пяти лесных пожаров в Бичурском, Заиграевском, Прибайкальском и Тарбагатайском районах Бурятии. Все они возникли из-за неосторожного обращения с огнём. Общая площадь, пройденная огнём, составила около 33 га.
На тушении работало 157 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых людей. Задействовано 31 единица лесопожарной техники.
Четыре лесных пожара в Бичурском, Заиграевском и Тарбагатайском районах ликвидированы. Лесной пожар в Прибайкальском районе локализован, продолжаются работы по его дотушиванию.
На утро 10 апреля новых очагов возгорания не обнаружено, сообщили в агентстве лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», два дня назад подростки, выйдя на пикник, устроили лесной пожар.
В Бурятии ликвидировали четыре лесных пожара
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