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В Бурятии ликвидировали четыре лесных пожара

В Бурятии ликвидировали четыре лесных пожара
Происшествия, 
Один пожар дотушивают

За последние сутки проводились работы по тушению пяти лесных пожаров в Бичурском, Заиграевском, Прибайкальском и Тарбагатайском районах Бурятии. Все они возникли из-за неосторожного обращения с огнём. Общая площадь, пройденная огнём, составила около 33 га.

На тушении работало 157 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых людей. Задействовано 31 единица лесопожарной техники.

Четыре лесных пожара в Бичурском, Заиграевском и Тарбагатайском районах ликвидированы. Лесной пожар в Прибайкальском районе локализован, продолжаются работы по его дотушиванию.

На утро 10 апреля новых очагов возгорания не обнаружено, сообщили в агентстве лесного хозяйства.

Как сообщал «Байкал-Daily», два дня назад подростки, выйдя на пикник, устроили лесной пожар.  
лесные пожары
 
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