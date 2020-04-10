Наркопритон регулярно посещали не менее трёх человек
В Чите правоохранители выявили наркопритон в частном доме в Центральном районе. 38-летняя хозяйка жилища систематически предоставляла помещение своим знакомым для употребления синтетических наркотиков.
По версии полицейских, наркопритон регулярно посещали не менее трёх человек. За предоставленную жилплощадь наркозависимые рассчитывались с подозреваемой наркотиками.
- В отношении читинки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает до четырёх лет до лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
38-летняя читинка устроила наркопритон
Происшествия, Фото:
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