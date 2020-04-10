38-летняя читинка устроила наркопритон

Происшествия, Фото: из архива

Наркопритон регулярно посещали не менее трёх человек



В Чите правоохранители выявили наркопритон в частном доме в Центральном районе. 38-летняя хозяйка жилища систематически предоставляла помещение своим знакомым для употребления синтетических наркотиков.



По версии полицейских, наркопритон регулярно посещали не менее трёх человек. За предоставленную жилплощадь наркозависимые рассчитывались с подозреваемой наркотиками.



- В отношении читинки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает до четырёх лет до лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

