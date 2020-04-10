В Улан-Удэ пьяный водитель протаранил шесть автомобилей

Появилось видео с места происшествия
Накануне, 9 апреля, в 23 часа пьяный 48-летний водитель на улице Добролюбова в Улан-Удэ протаранил сразу шесть автомобилей. Мужчина врезался в транспортные средства марок: «Рено», «Мицубиси», два автомобиля марки «Хонда», «Сузуки», «Субару»
- Сотрудники ГИБДД освидетельствовали водителя. Результат – 1,28 мг/л. В отношении нарушителя составлен материал по ст. 12.8. ч.1 КоАП РФ, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.
В паблике ves_ulan_ude_ появилось видео с места происшествия.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 апреля в посёлке Усть-Баргузин пьяный водитель мопеда травмировал себе голову
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Появилось видео с места происшествия
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