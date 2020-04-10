 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Апреля

09 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ пьяный водитель протаранил шесть автомобилей

В Улан-Удэ пьяный водитель протаранил шесть автомобилей
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
Появилось видео с места происшествия

Накануне, 9 апреля, в 23 часа пьяный 48-летний водитель на улице Добролюбова в Улан-Удэ протаранил сразу шесть автомобилей. Мужчина врезался в транспортные средства марок: «Рено», «Мицубиси», два автомобиля марки «Хонда», «Сузуки», «Субару»

- Сотрудники ГИБДД освидетельствовали водителя. Результат – 1,28 мг/л. В отношении нарушителя составлен материал по ст. 12.8. ч.1 КоАП РФ, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.

В паблике ves_ulan_ude_ появилось видео с места происшествия.



Как сообщал «Байкал-Daily», 8 апреля в посёлке Усть-Баргузин пьяный водитель мопеда травмировал себе голову.

ДТП автомобили алкогольное опьянение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

38-летняя читинка устроила наркопритон
38-летняя читинка устроила наркопритон
Происшествия, 10.04.2020
Наркопритон регулярно посещали не менее трёх человек
В Забайкалье анализ показал коронавирус у матери с младенцем
В Забайкалье анализ показал коронавирус у матери с младенцем
Происшествия, 10.04.2020
Мать с младенцем прилетели из Владивостока
В Бурятии на грузовой вагон установили списанные бракованные колёса
В Бурятии на грузовой вагон установили списанные бракованные колёса
Происшествия, 10.04.2020
Колёсная пара, которая была продана на металлолом, оказалась на вагоне  
В Иркутской области лес вспыхнул после заезда квадроциклов
В Иркутской области лес вспыхнул после заезда квадроциклов
Происшествия, 10.04.2020
Дознаватели выясняют причины лесного пожара
До 61 выросло число случаев заражения коронавирусом в Бурятии
До 61 выросло число случаев заражения коронавирусом в Бурятии
Происшествия, 10.04.2020
Уже скоро число больных COVID-2019 может резко вырасти
У двух нервных жителей Бурятии нашли 1,5 кг марихуаны
У двух нервных жителей Бурятии нашли 1,5 кг марихуаны
Происшествия, 10.04.2020
Мужчины при виде росгвардейцев разбежались в разные стороны
В Улан-Удэ наглый вор залез ночью в «Снежный барс»
В Улан-Удэ наглый вор залез ночью в «Снежный барс»
Происшествия, 10.04.2020
Вор подобрал себе ноутбук и самый дорогой системный блок
В Забайкалье подростки накидали металл между железнодорожными путями
В Забайкалье подростки накидали металл между железнодорожными путями
Происшествия, 10.04.2020
Пятеро подростков скидывали конструкции с вагона
В Бурятии грузовик провалился под лёд
В Бурятии грузовик провалился под лёд
Происшествия, 10.04.2020
ЧП произошло на Гусином озере
Житель Бурятии намыл себе золото и условный срок
Житель Бурятии намыл себе золото и условный срок
Происшествия, 10.04.2020
Мужчина добыл драгметалл на три миллиона рублей
Автомобиль оставил дома улан-удэнцев без света
Автомобиль оставил дома улан-удэнцев без света
Происшествия, 10.04.2020
Из-за машины произошёл схлёст проводов
В Бурятии сборщики конопли удирали от полицейских
В Бурятии сборщики конопли удирали от полицейских
Происшествия, 09.04.2020
Наркотики убегавшие рассыпали по дороге

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^