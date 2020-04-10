Мать с младенцем прилетели из Владивостока
Ещё две положительных пробы на коронавирус зафиксированы в Забайкальском крае 9 апреля. Под подозрением находятся 35-летняя женщина и её 4-месячный ребёнок, сообщает «МК в Чите».
Согласно письму главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае, анализы у матери с младенцем были взяты 7 апреля в чернышевской центральной районной больнице. Они дали положительный результат.
Женщина с ребёнком прибыли в посёлок Букачача Чернышевского района Забайкальского края из Владивостока, сообщает «Чита.Ру».
Всего в Забайкальском крае госпитализировали в медучреждения с подозрением на наличие коронавирусной инфекции шесть человек. У всех взяты анализы и направлены на исследование, сообщили в межведомственном оперативном штабе.
Сейчас в больницах Забайкальского края находятся три человека с подтверждённым диагнозом, десять с подозрением на наличие инфекции. В их числе – мать с ребёнком из Владивостока, а также мужчина, недавно вернувшийся из Москвы.
В Иркутской области зарегистрировано 21 случай заболевания коронавирусом, 19 человек госпитализированы в больницу, двое скончались.
В Бурятии по состоянию на 10 апреля зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусом, 12 человек уже выписаны, одна пожилая пациентка умерла. Таким образом, лечение в стационаре продолжают 47 человек.
В Забайкалье анализ показал коронавирус у матери с младенцем
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