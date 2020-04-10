 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Апреля

09 Апреля

Популярное

В Забайкалье анализ показал коронавирус у матери с младенцем

В Забайкалье анализ показал коронавирус у матери с младенцем
Происшествия, 
Мать с младенцем прилетели из Владивостока

Ещё две положительных пробы на коронавирус зафиксированы в Забайкальском крае 9 апреля. Под подозрением находятся 35-летняя женщина и её 4-месячный ребёнок, сообщает «МК в Чите».

Согласно письму главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае, анализы у матери с младенцем были взяты 7 апреля в чернышевской центральной районной больнице. Они дали положительный результат.

Женщина с ребёнком прибыли в посёлок Букачача Чернышевского района Забайкальского края из Владивостока, сообщает «Чита.Ру».

Всего в Забайкальском крае госпитализировали в медучреждения с подозрением на наличие коронавирусной инфекции шесть человек. У всех взяты анализы и направлены на исследование, сообщили в межведомственном оперативном штабе.

Сейчас в больницах Забайкальского края находятся три человека с подтверждённым диагнозом, десять с подозрением на наличие инфекции. В их числе – мать с ребёнком из Владивостока, а также мужчина, недавно вернувшийся из Москвы.

В Иркутской области зарегистрировано 21 случай заболевания коронавирусом, 19 человек госпитализированы в больницу, двое скончались.

В Бурятии по состоянию на 10 апреля зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусом, 12 человек уже выписаны, одна пожилая пациентка умерла. Таким образом, лечение в стационаре продолжают 47 человек. 
коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

38-летняя читинка устроила наркопритон
38-летняя читинка устроила наркопритон
Происшествия, 10.04.2020
Наркопритон регулярно посещали не менее трёх человек
В Забайкалье анализ показал коронавирус у матери с младенцем
В Забайкалье анализ показал коронавирус у матери с младенцем
Происшествия, 10.04.2020
Мать с младенцем прилетели из Владивостока
В Бурятии на грузовой вагон установили списанные бракованные колёса
В Бурятии на грузовой вагон установили списанные бракованные колёса
Происшествия, 10.04.2020
Колёсная пара, которая была продана на металлолом, оказалась на вагоне  
В Иркутской области лес вспыхнул после заезда квадроциклов
В Иркутской области лес вспыхнул после заезда квадроциклов
Происшествия, 10.04.2020
Дознаватели выясняют причины лесного пожара
До 61 выросло число случаев заражения коронавирусом в Бурятии
До 61 выросло число случаев заражения коронавирусом в Бурятии
Происшествия, 10.04.2020
Уже скоро число больных COVID-2019 может резко вырасти
У двух нервных жителей Бурятии нашли 1,5 кг марихуаны
У двух нервных жителей Бурятии нашли 1,5 кг марихуаны
Происшествия, 10.04.2020
Мужчины при виде росгвардейцев разбежались в разные стороны
В Улан-Удэ наглый вор залез ночью в «Снежный барс»
В Улан-Удэ наглый вор залез ночью в «Снежный барс»
Происшествия, 10.04.2020
Вор подобрал себе ноутбук и самый дорогой системный блок
В Забайкалье подростки накидали металл между железнодорожными путями
В Забайкалье подростки накидали металл между железнодорожными путями
Происшествия, 10.04.2020
Пятеро подростков скидывали конструкции с вагона
В Бурятии грузовик провалился под лёд
В Бурятии грузовик провалился под лёд
Происшествия, 10.04.2020
ЧП произошло на Гусином озере
Житель Бурятии намыл себе золото и условный срок
Житель Бурятии намыл себе золото и условный срок
Происшествия, 10.04.2020
Мужчина добыл драгметалл на три миллиона рублей
Автомобиль оставил дома улан-удэнцев без света
Автомобиль оставил дома улан-удэнцев без света
Происшествия, 10.04.2020
Из-за машины произошёл схлёст проводов
В Бурятии сборщики конопли удирали от полицейских
В Бурятии сборщики конопли удирали от полицейских
Происшествия, 09.04.2020
Наркотики убегавшие рассыпали по дороге

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^