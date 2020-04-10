Они потребовали деньги и телефон
Накануне в Иркутске в отделение микрозайма по улице Сибирских Партизан ворвались двое молодых людей в балаклавах. Угрожая менеджеру пистолетом, они потребовали деньги и телефон. Получив это, налётчики скрылись.
Незадолго до этого, по версии оперативников, в помещение заходил их подельник, чтобы визуально осмотреть офис, в том числе и пути отхода.
Спустя некоторое время на автовокзале сотрудники ППС задержали одного из преступников.
В дальнейшем были задержаны ещё двое подозреваемых – оба местные жители, безработные. Оба ранее судимы, один из них 13 раз. Во время обыска по месту жительства изъято орудие преступления – сигнальный пистолет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Двое иркутян напали на отделение микрозайма с пистолетом
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