Двое иркутян напали на отделение микрозайма с пистолетом

Они потребовали деньги и телефон



Накануне в Иркутске в отделение микрозайма по улице Сибирских Партизан ворвались двое молодых людей в балаклавах. Угрожая менеджеру пистолетом, они потребовали деньги и телефон. Получив это, налётчики скрылись.



Незадолго до этого, по версии оперативников, в помещение заходил их подельник, чтобы визуально осмотреть офис, в том числе и пути отхода.



Спустя некоторое время на автовокзале сотрудники ППС задержали одного из преступников.



В дальнейшем были задержаны ещё двое подозреваемых – оба местные жители, безработные. Оба ранее судимы, один из них 13 раз. Во время обыска по месту жительства изъято орудие преступления – сигнальный пистолет.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

