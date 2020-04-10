Колёсная пара, которая была продана на металлолом, оказалась на вагоне
Бурятская транспортная прокуратура в марте раскрыла махинацию с неисправными колёсами грузового вагона.
В одном из структурных подразделений эксплуатационного вагонного депо Улан-Удэ из-за неисправности с грузового вагона сняли колёсную пару. Специалисты признали, что колёсная пара не подлежит ремонту. Она была забракована, признана негодной, и собственник продал колёса на металлолом.
Однако внезапно неисправная колёсная пара всплыла на другом предприятии.
- После списания и утилизации колёсная пара с идентичным номером была установлена под грузовой вагон другого предприятия, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Улан-Удэнский линейный отдел МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование уголовного дела находится на контроле Бурятской транспортной прокуратуре.
В Бурятии на грузовой вагон установили списанные бракованные колёса
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