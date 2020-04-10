Дознаватели выясняют причины лесного пожара
Дознаватели МЧС устанавливают обстоятельства, предшествующих возникновению лесного пожара. Он был зарегистрирован в семи километрах от посёлка Падь Мельничная Иркутского района и оперативно локализован на площади 22 га. К его тушению привлекались 25 человек и девять единиц техники министерства лесного комплекса. В настоящее время пожар ликвидирован.
- По словам местного населения, незадолго до возникновения пожара они слышали звук проезжающей в лес техники, предположительно, квадроциклов. Местность в районе болотистая, но из-за раннего схода снега травяная подстилка уже высохла. Специалисты МЧС обнаружили три разрозненных очага пожара. На месте работает следственно-оперативная группа, - сообщил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.
В связи со сходом снежного покрова и установлением тёплой сухой погоды на землях лесного фонда Аларского, Ангарского, Балаганского, Баяндаевского, Голоустенского, Заларинского, Зиминского, Иркутского, Кировского, Куйтунского, Нижнеудинского, Нукутского, Ольхонского, Осинского, Слюдянского, Тайшетского, Тулунского, Усольского, Усть-Ордынского, Усть-Удинского, Черемховского и Шелеховского лесничеств министерства лесного комплекса региона с 10 апреля открыт пожароопасный период.
Также с сегодняшнего дня на территории южных, центральных и западных районов введён особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
В Иркутской области лес вспыхнул после заезда квадроциклов
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