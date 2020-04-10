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У двух нервных жителей Бурятии нашли 1,5 кг марихуаны

У двух нервных жителей Бурятии нашли 1,5 кг марихуаны
Происшествия, 
Мужчины при виде росгвардейцев разбежались в разные стороны

В Бурятии в селе Тарбагатай росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, заметили подозрительных мужчин. Они при виде патруля занервничали, а когда сотрудники подъехали к ним для проверки документов, разбежались в разные стороны.

В ходе непродолжительной погони мужчин задержали. При досмотре росгвардейцы обнаружили в рюкзаке одного из мужчин более 1,3 кг марихуаны.

Задержанных доставили в отдел полиции. Задержанные – жители Хоринского района 20 и 26 лет, ранее судимые, находящиеся в наркотическом опьянении. Они сознались, что коноплю собрали на окраине районного центра для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Веде\ётся следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

Росгвардия марихуана
 
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