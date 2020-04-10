У двух нервных жителей Бурятии нашли 1,5 кг марихуаны

Мужчины при виде росгвардейцев разбежались в разные стороны



В Бурятии в селе Тарбагатай росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, заметили подозрительных мужчин. Они при виде патруля занервничали, а когда сотрудники подъехали к ним для проверки документов, разбежались в разные стороны.



В ходе непродолжительной погони мужчин задержали. При досмотре росгвардейцы обнаружили в рюкзаке одного из мужчин более 1,3 кг марихуаны.



Задержанных доставили в отдел полиции. Задержанные – жители Хоринского района 20 и 26 лет, ранее судимые, находящиеся в наркотическом опьянении. Они сознались, что коноплю собрали на окраине районного центра для личного употребления.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Веде\ётся следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



