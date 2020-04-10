Автомобиль оставил дома улан-удэнцев без света

Из-за машины произошёл схлёст проводов
Накануне, 9 апреля, в 23:00 неустановленным автомобиль в районе остановки Селенгинский мост в Улан-Удэ повредил линию связи оптико-волоконного кабеля. В результате этого произошёл схлёст проводов и аварийно отключилась электроэнергия.
Под отключение электроэнергии попали потребители сад «Весна», ДНТ «Весна», ДНТ «Коммунальник», ДНТ «Дружба», СНТ «20 лет Победы», ул. Степная протока, ул. Окинская, ул. Оронгойская, ул. Селенгинская, ул. Черемушки, ул. Джидинская, ул. Сельскохозяйственная, ул. Судоремонтная, ул. Иркутская, ул. Привольная, пер. Пилорамный, ул. Житкевич.
10 апреля в 00:10 авария устранена, электроэнергия восстановлена всем потребителям по нормальной схеме. Время отключения составило более часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 апреля в Улан-Удэ произошла похожая ситуация в посёлке Аэропорт.
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Происшествия, Фото:
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