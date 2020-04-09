В Бурятии сборщики конопли удирали от полицейских

Наркотики убегавшие рассыпали по дороге



Вечером 7 апреля сотрудник наркоконтроля и участковый уполномоченный полиции в Селенгинском районе Бурятии задержали сборщиков конопли. В четырёх километрах от Гусиноозерска, трое местных жителей 22, 33 и 39 лет собирали коноплю.



Увидев приближающихся сотрудников полиции, мужчины бросились бежать, рассыпая при этом собранное.



Однако скрыться им не удалось, они были задержаны. Полицейские изъяли около 300 граммов марихуаны.



Задержанные ранее судимы за наркопреступления. Сотрудникам полиции они признались, что заготавливали наркотическое средство для собственного употребления. От освидетельствования на предмет употребления наркотика граждане отказались, в связи с чем в отношении них составлены административные протоколы.



Кроме того, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

