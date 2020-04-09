В Иркутской области накрыли подпольное казино

Начата доследственная проверка



В Чунском районе Иркутской области следователи организовали доследственную проверку по факту незаконной организации и проведения азартных игр.



8 апреля правоохранители пресекли деятельность подпольного казино. В ходе осмотра места происшествия были изъяты более 20 тысяч рублей, роутер, камера видеонаблюдения, 11 компьютеров и комплектующие к ним.



Следователи напоминают гражданам о работе телефона доверия: 8 (3952) 20-46-54, по которому каждый может сообщить о работе игровых салонов, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

