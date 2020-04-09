Начата доследственная проверка
В Чунском районе Иркутской области следователи организовали доследственную проверку по факту незаконной организации и проведения азартных игр.
8 апреля правоохранители пресекли деятельность подпольного казино. В ходе осмотра места происшествия были изъяты более 20 тысяч рублей, роутер, камера видеонаблюдения, 11 компьютеров и комплектующие к ним.
Следователи напоминают гражданам о работе телефона доверия: 8 (3952) 20-46-54, по которому каждый может сообщить о работе игровых салонов, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области накрыли подпольное казино
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Начата доследственная проверка
Задержанные за нарушение режима изоляции получили немаленькие штрафы
Дети не потушили костёр и ушли домой
Больная лежит в Петропавловке
Они распространяли синтетические наркотики с помощью закладок
Автомобиль рубщиков леса заблокировали до приезда полиции
Мужчину, не приходящего в сознание, узнала его знакомая
Жители Бурятии застряли в аэропорту вместе с хабаровчанами, жителями Якутии и других регионов
Виновников привлекли к административной ответственности
Женщина удерживала воровку до приезда правоохранителей
Сейчас следователи разыскивают свидетелей
Волки держат в страхе жителей бичурского села
Общий ущерб составил около 90 тысяч рублей.
Круг контактных лиц превысил две тысячи человек
После чего он велел закопать мотоцикл в огороде