В Братске семейная пара сбывала «синтетику»

Они распространяли синтетические наркотики с помощью закладок
Сотрудники транспортной полиции и росгвардейцы в Братске задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя и его сожительницу по подозрению в сбыте наркотиков.
Они реализовывали запрещённые вещества в городе, в том числе возле железнодорожных путей, с помощью закладок.
При обыске у задержанных обнаружены синтетические наркотики весом более 30 грамм, что составляет более 100 разовых доз.
Возбуждено уголовное дело, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
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