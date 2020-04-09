В Братске семейная пара сбывала «синтетику»

Они распространяли синтетические наркотики с помощью закладок



Сотрудники транспортной полиции и росгвардейцы в Братске задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя и его сожительницу по подозрению в сбыте наркотиков.



Они реализовывали запрещённые вещества в городе, в том числе возле железнодорожных путей, с помощью закладок.



При обыске у задержанных обнаружены синтетические наркотики весом более 30 грамм, что составляет более 100 разовых доз.



Возбуждено уголовное дело, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

