Возле 120 квартала Улан-Удэ незаконно рубили сосны

«Чёрных лесорубов» обнаружили накануне, 8 апреля, в лесном массиве вблизи 120 квартала Октябрьского района Улан-Удэ. Во время патрулирования леса маневренная группа управления по ЧС администрации города задержала двух человек, незаконно рубивших сосны.
При задержании автомобиль нарушителей был заблокирован, на место были вызваны полицейские и сотрудники городского лесничества. Выяснилось, что ущерб составил 95 тысяч рублей. Теперь лесорубам грозит штраф и уголовная ответственность за незаконную рубку леса.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры за пределами специально предусмотренных мест массового посещения, а также выжигание сухой травы и мусора. Также запрещено проведение пожароопасных работ в границах городского округа, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий.
Нарушителям грозит административный штраф до 5 тысяч рублей. На территории города будут действовать патрульные группы из числа сотрудников полиции и структурных подразделений администрации города.
Кроме этого, для обеспечения пожарной безопасности распоряжением администрации Улан-Удэ до 27 апреля ограничено пребывание граждан в городских лесах.