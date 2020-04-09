Мужчину, не приходящего в сознание, узнала его знакомая
Как сообщал «Байкал-Daily», две недели полицейские устанавливали личность пострадавшего в ДТП мужчины. 25 марта на улице Столичная в Улан-Удэ его сбил автомобиль. Пешеход получил серьёзные травмы, он до сих пор без сознания.
Сегодня утром УГИБДД по Бурятии распространило фотографию этого мужчины.
Вскоре известно, что в Бюро регистрации несчастных случаев МВД позвонила женщина и сообщила, что знает мужчину. Ориентировку она увидела в социальных сетях.
Пациентом оказался 53-летний житель Заиграевского района.
Женщина предоставила сотрудниками полиции контактные номера телефонов родственников, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ спустя две недели опознали сбитого пешехода
Происшествия, Фото:
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