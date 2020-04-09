Виновников привлекли к административной ответственности
5 апреля на территории Нерчинского района Забайкальского края был обнаружен лесной пожар.
Местный житель, ехавший на лошади из села Ургучан Балейского района в село Пешково Нерчинского района бросил непотушенный окурок в сухую траву. В результате произошёл лесной пожар, ликвидированный 7 апреля. Нарушитель будет привлечён к административной ответственности в виде штрафа.
8 апреля в городе Нерчинск при явных уликах, на месте происшествия был задержан поджигатель, который пытался скрыться.
Как пояснил мужчина, он искал проволоку в поле и при этом курил. От сигареты загорелась трава в 500 метрах от жилых домов.
Площадь возгорания составила два гектара. Нарушитель привлечён к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье из-за сигарет произошло два пожара
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