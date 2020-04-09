Женщина удерживала воровку до приезда правоохранителей
В отдел полиции обратилась 39-летняя читинка и сообщила, что задержала неизвестную женщину, которая украла её сумку с документами и банковскими картами.
Женщина, оставив дверь незапертой, понесла подготовленные для переезда вещи в машину. Возвращаясь к подъезду, она увидела неизвестную с её сумкой. Женщина догнала злоумышленницу и удерживала её до приезда сотрудников.
Подозреваемой оказалась 35-летняя местная жительница.
- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Сумка с личными вещами потерпевшей изъята, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинка сама поймала воровку
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