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Читинка сама поймала воровку

Происшествия, 
Женщина удерживала воровку до приезда правоохранителей

В отдел полиции обратилась 39-летняя читинка и сообщила, что задержала неизвестную женщину, которая украла её сумку с документами и банковскими картами.

Женщина, оставив дверь незапертой, понесла подготовленные для переезда вещи в машину. Возвращаясь к подъезду, она увидела неизвестную с её сумкой. Женщина догнала злоумышленницу и удерживала её до приезда сотрудников.

Подозреваемой оказалась 35-летняя местная жительница.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Сумка с личными вещами потерпевшей изъята, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
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