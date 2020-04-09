Общий ущерб составил около 90 тысяч рублей.
Накануне сотрудники уголовного розыска отдела полиции Иркутска задержали серийного грабителя. Подозреваемый - 22-летний местный житель, ранее судимый четыре раза за преступления имущественного характера. На данный момент, предположительно, установлена его причастность к четырём эпизодам.
Первый грабёж молодой человек совершил ещё в январе в микрорайоне Университетский. Он отнял имущество на общую сумму 16 тысяч рублей и скрылся.
Через несколько в полицию поступил звонок от свидетельницы, которая из окна своей квартиры видела, как во дворе дома по улице Бажова преступник подбежал из-за спины и выхватил у пенсионерки сумку.
Следующие два грабежа задержанный совершил аналогичным способом в феврале в микрорайонах Университетский и Первомайский.
Общий ущерб составил около 90 тысяч рублей. В ходе обыска часть похищенного имущества изъята.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Грабёж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске поймали серийного грабителя пенсионерок
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