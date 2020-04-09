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Житель Бурятии заставил детей угнать мотоцикл

Житель Бурятии заставил детей угнать мотоцикл
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
После чего он велел закопать мотоцикл в огороде

8 апреля в полицию Заиграевского района обратился 41-летний житель села Старая Брянь. Мужчина заявил о краже из гаража мотоцикла «Кобра» стоимостью 35 тысяч рублей.

Выяснилось, что 28-летний мужчина, живущий неподалёку, обманув подростков, 13 и 15 лет, заставил их угнать мотоцикл. Он сказал ребятам, что хозяин разрешил ему забрать технику для ремонта.

Затем, угрожая подросткам, что сообщит о них в полицию, заставил их разобрать мотоцикл по частям и закопать у себя в огороде.



Оперативники вышли на подозреваемого по следам протекторов от шин. Зайдя в ограду, они обнаружили свежеразрытую землю и лопату. Под давлением улик, подозреваемый признался и рассказал, что в дальнейшем планировал продать похищенное.

С подростками и их законными представителями сотрудники полиции провели профилактическую беседу.

Возбуждено уголовное дело о краже.

Кроме того, решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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