Житель Бурятии заставил детей угнать мотоцикл









Оперативники вышли на подозреваемого по следам протекторов от шин. Зайдя в ограду, они обнаружили свежеразрытую землю и лопату. Под давлением улик, подозреваемый признался и рассказал, что в дальнейшем планировал продать похищенное.



С подростками и их законными представителями сотрудники полиции провели профилактическую беседу.



Возбуждено уголовное дело о краже.



Кроме того, решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Оперативники вышли на подозреваемого по следам протекторов от шин. Зайдя в ограду, они обнаружили свежеразрытую землю и лопату. Под давлением улик, подозреваемый признался и рассказал, что в дальнейшем планировал продать похищенное.С подростками и их законными представителями сотрудники полиции провели профилактическую беседу.Возбуждено уголовное дело о краже.Кроме того, решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

8 апреля в полицию Заиграевского района обратился 41-летний житель села Старая Брянь. Мужчина заявил о краже из гаража мотоцикла «Кобра» стоимостью 35 тысяч рублей.Выяснилось, что 28-летний мужчина, живущий неподалёку, обманув подростков, 13 и 15 лет, заставил их угнать мотоцикл. Он сказал ребятам, что хозяин разрешил ему забрать технику для ремонта.Затем, угрожая подросткам, что сообщит о них в полицию, заставил их разобрать мотоцикл по частям и закопать у себя в огороде.