Неизвестный мужчина две недели находится в больнице
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ устанавливают личность пострадавшего в ДТП мужчины.
Авария произошла 25 марта около 9 часов утра. Водитель автомобиля «УАЗ», следуя по улице Столичная вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода. Мужчина с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.
До настоящего момента личность пострадавшего не установлена.
- Всех, кто узнал мужчину, просьба позвонить по телефону дежурной части ГИБДД 29-29-02 или 29-29-99, - сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
В Улан-Удэ две недели не могут опознать сбитого пешехода
Происшествия, Фото:
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