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В Улан-Удэ две недели не могут опознать сбитого пешехода

В Улан-Удэ две недели не могут опознать сбитого пешехода
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Неизвестный мужчина две недели находится в больнице

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ устанавливают личность пострадавшего в ДТП мужчины.

Авария произошла 25 марта около 9 часов утра. Водитель автомобиля «УАЗ», следуя по улице Столичная вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода. Мужчина с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

До настоящего момента личность пострадавшего не установлена.

- Всех, кто узнал мужчину, просьба позвонить по телефону дежурной части ГИБДД 29-29-02 или 29-29-99, - сообщили в республиканской Госавтоинспекции. 
ДТП
 
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