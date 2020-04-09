На пьяном водителе не было шлема
Накануне, 8 апреля, около 8 часов вечера в посёлке Усть-Баргузин попал в ДТП водитель мопеда. 26-летний парень на мопеде «Хонда», следуя в состоянии алкогольного опьянения, опрокинулся на пересечении улиц Лермонтова и Энгельса.
- В результате ДТП водитель с травмой головы был госпитализирован в медицинское учреждение. Молодой человек управлял транспортным средством без защитного шлема, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 10 аварий с механическими повреждениями транспортных средств.
Накануне на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 298 нарушений ПДД. В том числе задержаны 11 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, трое – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, четверо – за повторное управление автомобиля в состоянии опьянения в течение года. Камеры ЦАФАП зафиксировали 680 нарушений ПДД.
В Бурятии пьяный водитель мопеда в ДТП повредил голову
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Неизвестный мужчина две недели находится в больнице
На пьяном водителе не было шлема
Круг контактных лиц превысил две тысячи человек
Магнитуда составила 3,5
Сельчанин собирался продать чужой велосипед
У мужчины украли телефон и кошелёк с деньгами
Машина не была оборудована сигнализацией
Помещение сельской администрации удалось спасти
У одной больной первый анализ и вовсе был отрицательным
До приезда в Тункинский район женщина отдыхала в Таиланде
Местный житель довёл до смерти мужчину, которого подозревал в воровстве
С поля огонь перекинулся на лес
Медведь ходил возле палатки туриста и ел продукты
Результаты анализа ещё не получены
Мужчину задержали по горячим следам