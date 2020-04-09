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В Бурятии пьяный водитель мопеда в ДТП повредил голову

В Бурятии пьяный водитель мопеда в ДТП повредил голову
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
На пьяном водителе не было шлема

Накануне, 8 апреля, около 8 часов вечера в посёлке Усть-Баргузин попал в ДТП водитель мопеда. 26-летний парень на мопеде «Хонда», следуя в состоянии алкогольного опьянения, опрокинулся на пересечении улиц Лермонтова и Энгельса.

- В результате ДТП водитель с травмой головы был госпитализирован в медицинское учреждение. Молодой человек управлял транспортным средством без защитного шлема, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 10 аварий с механическими повреждениями транспортных средств.

Накануне на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 298 нарушений ПДД. В том числе задержаны 11 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, трое – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, четверо – за повторное управление автомобиля в состоянии опьянения в течение года. Камеры ЦАФАП зафиксировали 680 нарушений ПДД.  
ДТП
 
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