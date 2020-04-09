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В Монголии у границы с Россией произошло землетрясение

В Монголии у границы с Россией произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Магнитуда составила 3,5

Подземный толчок магнитудой 3,5 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 297 км к юго-юго-востоку от Кызыла (Тува). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр находился примерно в 45 км от границы с Россией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР, отмечает «Интерфакс». 
Монголия землетрясение
 
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