В Монголии у границы с Россией произошло землетрясение

Магнитуда составила 3,5



Подземный толчок магнитудой 3,5 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 297 км к юго-юго-востоку от Кызыла (Тува). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.



Эпицентр находился примерно в 45 км от границы с Россией.



Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK-64.



Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР, отмечает «Интерфакс».

