В Бурятии вор уехал на украденном велосипеде

Сельчанин собирался продать чужой велосипед



7 апреля в отдел полиции посёлка Джида в Бурятии обратилась женщина и сообщила о том, что у неё несколько минут назад украли велосипед, оставленный у торгового центра.



Описание украденного велосипеда было передано наружным нарядам. Через 10 минут сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили и задержали мужчину, который ехал на схожем по описанию велосипеде.



- В ходе разбора было установлено, задержанный 36-летний местный житель, проходя мимо продуктового центра, увидел без присмотра велосипед и совершил кражу, для дальнейшей перепродажи. Похищенное, стоимостью 12 тысяч рублей было возвращено собственнику, - сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.



За кражу возбуждено уголовное дело.

