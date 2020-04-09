Сельчанин собирался продать чужой велосипед
7 апреля в отдел полиции посёлка Джида в Бурятии обратилась женщина и сообщила о том, что у неё несколько минут назад украли велосипед, оставленный у торгового центра.
Описание украденного велосипеда было передано наружным нарядам. Через 10 минут сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили и задержали мужчину, который ехал на схожем по описанию велосипеде.
- В ходе разбора было установлено, задержанный 36-летний местный житель, проходя мимо продуктового центра, увидел без присмотра велосипед и совершил кражу, для дальнейшей перепродажи. Похищенное, стоимостью 12 тысяч рублей было возвращено собственнику, - сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.
За кражу возбуждено уголовное дело.
В Бурятии вор уехал на украденном велосипеде
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