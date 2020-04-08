Машина не была оборудована сигнализацией
Днём 13 марта с заявлением о краже имущества в полицию Октябрьского района Улан-Удэобратился 22-летний горожанин. Мужчина вечером оставил необорудованный сигнализацией отечественный автомобиль во дворе дома. Утром обнаружил, что из машины украдены магнитола, сабвуфер и аккумулятор. Ущерб составил около семи тысяч рублей.
Оперативники задержали 20-летнего подозреваемого. Молодой человек ранее судим за преступления имущественного характера. У него изъята часть похищенного.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 уголовного кодекса Российской Федерации. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл магнитолу, сабвуфер и аккумулятор из авто
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