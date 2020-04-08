С поля огонь перекинулся на лес
За минувшие сутки сотрудники полиции задержали троих забайкальцев, которые подозреваются в несанкционированных отжигах сухой травы и возгорании леса.
В Чите сотрудники батальона ППС в районе Окружного проезда задержали 44-летнего жителя Черновского района, который в поле развёл костёр и допустил возгорание сухой травы. За считанные минуты огонь распространился. Тушить возгорание пришлось пожарному расчету.
В Петровск-Забайкальском районе сотрудники полиции в ходе патрулирования заметили мужчину, который поджег траву. При виде полицейских он попытался скрыться, но был задержан. Установлено, что житель села Толбага устроил сельскохозяйственный отжиг сухой травы на своих сенокосных угодьях.
Ещё один житель Петровск-Забайкальского района, работая по обслуживанию железнодорожных путей, развёл костёр, чтобы приготовить обед. В результате от кострища огонь перекинулся на траву, а затем произошло возгорание леса. В настоящее время устанавливается сумма ущерба.
По всем выявленным фактам сотрудники полиции собрали необходимые материалы и направили в органы госпожнадзора для привлечения граждан к ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
С начала пожароопасного периода сотрудниками полиции установлено больше 20 забайкальцев, которые совершили поджоги травы и лесных насаждений. Возбуждено три уголовных дела.
Житель Забайкалья устроил лесной пожар, решив пообедать
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С поля огонь перекинулся на лес
Медведь ходил возле палатки туриста и ел продукты
Результаты анализа ещё не получены
Мужчину задержали по горячим следам
Самым взрослым больным COVID-19 в республике стал 90-летний пациент
259 человек получили ранения
В ловушку попала 70-летняя женщина
Ложную информацию опубликовали в Facebook
Фейковую информацию опубликовал местный паблик
Парня задержали через несколько минут после угона
88-летний мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких
Это четвёртый подземный толчок в Муйском районе с начала весны
Возбуждено уголовное дело
Он угрожал продавцу продуктового магазина
В угле для котельной колонии нашли для металлических ящика с запрещёнными предметами