Житель Забайкалья устроил лесной пожар, решив пообедать

С поля огонь перекинулся на лес



За минувшие сутки сотрудники полиции задержали троих забайкальцев, которые подозреваются в несанкционированных отжигах сухой травы и возгорании леса.



В Чите сотрудники батальона ППС в районе Окружного проезда задержали 44-летнего жителя Черновского района, который в поле развёл костёр и допустил возгорание сухой травы. За считанные минуты огонь распространился. Тушить возгорание пришлось пожарному расчету.



В Петровск-Забайкальском районе сотрудники полиции в ходе патрулирования заметили мужчину, который поджег траву. При виде полицейских он попытался скрыться, но был задержан. Установлено, что житель села Толбага устроил сельскохозяйственный отжиг сухой травы на своих сенокосных угодьях.



Ещё один житель Петровск-Забайкальского района, работая по обслуживанию железнодорожных путей, развёл костёр, чтобы приготовить обед. В результате от кострища огонь перекинулся на траву, а затем произошло возгорание леса. В настоящее время устанавливается сумма ущерба.



По всем выявленным фактам сотрудники полиции собрали необходимые материалы и направили в органы госпожнадзора для привлечения граждан к ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



С начала пожароопасного периода сотрудниками полиции установлено больше 20 забайкальцев, которые совершили поджоги травы и лесных насаждений. Возбуждено три уголовных дела.



