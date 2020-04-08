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На Байкале турист спасался от медведя на дереве

На Байкале турист спасался от медведя на дереве
Происшествия, 
Медведь ходил возле палатки туриста и ел продукты

Вчера поздним вечером спасателям Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) с просьбой о помощи обратился житель Иркутска, остановившийся на ночлег в семи километрах южнее байкальского мыса Толстого, на Кругобайкальской железной дороге.

Он сообщил, что возле его палатки ходит медведь, ест продукты. Мужчина безуспешно пытался отогнать зверя охотничьими петардами, после чего влез на дерево и принял решение вызвать спасателей.

- Мы вышли с базы Байкальского поисково-спасательного отряда в посёлке Никола на аэроглиссере «Пиранья», через полчаса прибыли к месту происшествия, ориентируясь на свет фонарика. Мужчина находился на дереве, в 30 метрах от берега. Зверь, конечно, испугавшись рёва нашей техники, убежал. Пострадавший спустился с дерева, собрал палатку и вещи. Мы транспортировали его на базу БПСО, - прокомментировал спасатель первого класса Никольского поисково-спасательного подразделения Сергей Бирюков.

От дальнейшей помощи турист отказался. Он вызвал такси и уехал с базы в удовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.
Байкал спасатели медведь
 
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