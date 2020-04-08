 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Апреля

07 Апреля

Популярное

В Бурятии охранника Иволгинской больницы проверяют на коронавирус

В Бурятии охранника Иволгинской больницы проверяют на коронавирус
Происшествия, 
Результаты анализа ещё не получены

У охранника Иволгинской центральной районной больницы взят анализ на коронавирус, результаты пока не получены. Информацию подтвердили сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова и заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина. Они также опровергли слухи о закрытии Иволгинской больницы в связи с данным случаем.

- Результатов ещё нет. Проведено обследование медицинского персонала, имеющие риски инфицирования, проведены обследования, лабораторные исследования, - сообщила Елена Кузьмина.

Как сообщал «Байкал-Daily», 2 апреля городская больница №4 в Улан-Удэ закрылась на карантин. Здесь выявили больную коронавирусом пациентку. Ещё неделю в больнице будут жить 114 пациентов и 161 человек из медперсонала.

В случае, если результаты анализа сотрудника в Иволгинской больнице будут положительными, то её должна ждать такая же учесть.

На сегодня в Бурятии 54 случая заражения коронавируса, 6 апреля умерла пожилая пациентка. 
коронавирус больница
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Байкале турист спасался от медведя на дереве
На Байкале турист спасался от медведя на дереве
Происшествия, 08.04.2020
Медведь ходил возле палатки туриста и ел продукты
Житель Бурятии украл серёжки, продукты и нож
Житель Бурятии украл серёжки, продукты и нож
Происшествия, 08.04.2020
Мужчину задержали по горячим следам
Самому юному заболевшему коронавирусом в Бурятии три года
Самому юному заболевшему коронавирусом в Бурятии три года
Происшествия, 08.04.2020
Самым взрослым больным COVID-19 в республике стал 90-летний пациент
В Бурятии запустили фейк о 300 больных коронавирусом
В Бурятии запустили фейк о 300 больных коронавирусом
Происшествия, 08.04.2020
Ложную информацию опубликовали в Facebook
В Бурятии опровергли слухи о коронавирусе в СИЗО
В Бурятии опровергли слухи о коронавирусе в СИЗО
Происшествия, 08.04.2020
Фейковую информацию опубликовал местный паблик
Юный улан-удэнец угнал «Тойоту»
Юный улан-удэнец угнал «Тойоту»
Происшествия, 08.04.2020
Парня задержали через несколько минут после угона
В Иркутске двое больных коронавирусом в тяжёлом состоянии
В Иркутске двое больных коронавирусом в тяжёлом состоянии
Происшествия, 08.04.2020
88-летний мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких
В Бурятии произошло землетрясение около БАМ
В Бурятии произошло землетрясение около БАМ
Происшествия, 08.04.2020
Это четвёртый подземный толчок в Муйском районе с начала весны
Читинец, угрожая ножом, требовал бутылку водки
Читинец, угрожая ножом, требовал бутылку водки
Происшествия, 08.04.2020
Он угрожал продавцу продуктового магазина
В Забайкалье осуждённым пытались доставить гаджеты и дрожжи в угле
В Забайкалье осуждённым пытались доставить гаджеты и дрожжи в угле
Происшествия, 08.04.2020
В угле для котельной колонии нашли для металлических ящика с запрещёнными предметами

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^