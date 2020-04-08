Результаты анализа ещё не получены
У охранника Иволгинской центральной районной больницы взят анализ на коронавирус, результаты пока не получены. Информацию подтвердили сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова и заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина. Они также опровергли слухи о закрытии Иволгинской больницы в связи с данным случаем.
- Результатов ещё нет. Проведено обследование медицинского персонала, имеющие риски инфицирования, проведены обследования, лабораторные исследования, - сообщила Елена Кузьмина.
Как сообщал «Байкал-Daily», 2 апреля городская больница №4 в Улан-Удэ закрылась на карантин. Здесь выявили больную коронавирусом пациентку. Ещё неделю в больнице будут жить 114 пациентов и 161 человек из медперсонала.
В случае, если результаты анализа сотрудника в Иволгинской больнице будут положительными, то её должна ждать такая же учесть.
На сегодня в Бурятии 54 случая заражения коронавируса, 6 апреля умерла пожилая пациентка.
В Бурятии охранника Иволгинской больницы проверяют на коронавирус
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