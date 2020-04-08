В Бурятии с начала года в ДТП погибли 19 человек

259 человек получили ранения



С начала текущего года на дорогах Бурятии зарегистрировано 192 ДТП, в результате которых 19 человек погибли и 259 получили ранения. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий стали нарушения правил дорожного движения водителями.



По вине водителей в состоянии опьянения совершено 28 ДТП, в результате которых восемь человек погибли и 43 получили ранения различной степени тяжести.



По вине пешеходов совершено 22 ДТП, в результате которых четыре человека погибли и 18 человек получили ранения.



По вине пешеходов в состоянии опьянения зарегистрировано 10 ДТП, в которых два человека погибли, ранения получили восемь человек.



За первый квартал текущего года зарегистрировано 30 ДТП с участием детей, в которых один несовершеннолетний погиб и 35 детей получили травмы.



Было задержано и отстранено от права управления транспортным 906 водителей, находящихся в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

