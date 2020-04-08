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В Бурятии с начала года в ДТП погибли 19 человек

В Бурятии с начала года в ДТП погибли 19 человек
Происшествия, 
259 человек получили ранения

С начала текущего года на дорогах Бурятии зарегистрировано 192 ДТП, в результате которых 19 человек погибли и 259 получили ранения. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий стали нарушения правил дорожного движения водителями.

По вине водителей в состоянии опьянения совершено 28 ДТП, в результате которых восемь человек погибли и 43 получили ранения различной степени тяжести.

По вине пешеходов совершено 22 ДТП, в результате которых четыре человека погибли и 18 человек получили ранения.

По вине пешеходов в состоянии опьянения зарегистрировано 10 ДТП, в которых два человека погибли, ранения получили восемь человек.

За первый квартал текущего года зарегистрировано 30 ДТП с участием детей, в которых один несовершеннолетний погиб и 35 детей получили травмы.

Было задержано и отстранено от права управления транспортным 906 водителей, находящихся в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
ДТП смерть
 
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