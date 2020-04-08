В ловушку попала 70-летняя женщина
В Шелехове сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции вызволили пенсионерку из домашней ловушки.
Накануне ночью оперативники Григорий Романов и Максим Пугачев, возвращаясь с места происшествия, услышали по рации сообщение о криках помощи в одном из кварталов города. Соседи сообщили в дежурную часть, что пожилая женщина, которая обычно ведёт себя тихо, громко кричит и просит помочь ей.
Полицейские подъехали к дому и попытались попасть в квартиру пенсионерки. На звонки в дверь жительница многоквартирного дома не реагировала, тогда молодые офицеры в сложившейся ситуации приняли решение проникнуть через окно.
70-летнюю хозяйку квартиры сотрудники обнаружили без сознания на кухне, оказавшейся зажатой шкафом. Освободив пенсионерку из домашней ловушки, полицейские вызвали медиков.
После оказания врачебной помощи женщина пришла в себя и поблагодарила сотрудников за своевременную помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области полицейские спасли пенсионерку, зажатую шкафом
Происшествия, Фото:
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