Юный улан-удэнец угнал «Тойоту»



От прохождения освидетельствования молодой человек отказался. В отношении нарушителя подготовлен материал по ст. 264 прим.1. «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».



- Поставил машину вечером под окно, полностью закрыл её. Наутро проснулся и обнаружил, что машины нет. Я сразу позвонил в полицию. И буквально через 20 минут мне позвонили и сказали, что мою машину обнаружили, - рассказал владелец автомобиля.



Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.





Сегодня утром в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что ночью со двора дома на улице Павлова в Улан-Удэ был угнан автомобиль «Тойота Королла». Вскоре автоинспекторы обнаружили иномарку на улице Кирпичная. За рулём находился 17-летний молодой человек.- В ходе проверки было установлено, что он не имеет водительского удостоверения и ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает УГИБДД по Бурятии.