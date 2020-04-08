В Иркутске двое больных коронавирусом в тяжёлом состоянии

88-летний мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких
Медицинское сообщество Иркутской области готово поддержать врачей областной инфекционной больницы в оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией. Уже готов список резервного состава медиков. Об этом исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву сообщил сегодня в личном разговоре главный врач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев.
С главным врачом врио главы региона связывается ежедневно. По данным на 7 апреля, в Иркутской областной инфекционной больнице на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 11 человек. У пяти из них пневмония.
Один пациент - 88-летний мужчина – в тяжёлом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его 81-летняя супруга в состоянии средней степени тяжести, находится на кислородной поддержке. У обоих есть сопутствующие патологические заболевания.
Ещё три пациента с пневмонией - в удовлетворительном состоянии. Остальные шесть пациентов чувствуют себя хорошо, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
- От всех жителей региона прошу вас передать благодарность врачам за самоотверженный труд, - отметил Игорь Кобзев.
Врио главы региона и медицинский персонал настоятельно просят соблюдать режим самоизоляции и меры профилактики.
- Жители должны осознавать опасность, которую несёт заболевание. К сожалению, один пациент уже умер. Важно более трепетно относиться к своему здоровью, здоровью своих близких. Вчера я ехал домой, видел, как мамочки стоят с колясками на детской площадке. Этого нужно избегать. Хоть и говорят, что дети болеют мало, вероятность заболевания всё-таки высока. Ребёнок, может, и перенесёт в легкой форме, но заразит взрослого. Результат может быть плачевный, - сказал главный врач.
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