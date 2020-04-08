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В Бурятии произошло землетрясение около БАМ

В Бурятии произошло землетрясение около БАМ
Происшествия, 
Это четвёртый подземный толчок в Муйском районе с начала весны

8 апреля ранним утром в Муйском районе Бурятии произошло землетрясение, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, землетрясение произошло в 4:31 по местному времени. Эпицентр находился в 35 км восточнее посёлка Северомуйск и в 46 км западнее Таксимо - вблизи Байкало-Амурской магистрали (БАМ) Транссиба.

Энергетический класс - 9,7, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,1.

Это четвёртый подземный толчок в Муйском районе с начала весны.
землетрясение
 
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