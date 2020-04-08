В Бурятии произошло землетрясение около БАМ

Это четвёртый подземный толчок в Муйском районе с начала весны



8 апреля ранним утром в Муйском районе Бурятии произошло землетрясение, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Геофизической службы РАН.



Согласно оперативным данным, землетрясение произошло в 4:31 по местному времени. Эпицентр находился в 35 км восточнее посёлка Северомуйск и в 46 км западнее Таксимо - вблизи Байкало-Амурской магистрали (БАМ) Транссиба.



Энергетический класс - 9,7, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,1.



Это четвёртый подземный толчок в Муйском районе с начала весны.

