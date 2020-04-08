Иностранец не смог подкупить улан-удэнских полицейских

Возбуждено уголовное дело



Сотрудники Улан-Удэнского линейного отдела МВД на транспорте при сопровождении пассажирского поезда № 99 выявили иностранца, нарушившего миграционное законодательство.



Чтобы избежать административной ответственности, мужчина попытался подкупить полицейских, предложив взятку в две тысячи рублей.



За мелкое взяточничество возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до года, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Читают сейчас