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Иностранец не смог подкупить улан-удэнских полицейских

Иностранец не смог подкупить улан-удэнских полицейских
Происшествия, 
Возбуждено уголовное дело

Сотрудники Улан-Удэнского линейного отдела МВД на транспорте при сопровождении пассажирского поезда № 99 выявили иностранца, нарушившего миграционное законодательство.

Чтобы избежать административной ответственности, мужчина попытался подкупить полицейских, предложив взятку в две тысячи рублей.

За мелкое взяточничество возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до года, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
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