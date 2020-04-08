В угле для котельной колонии нашли для металлических ящика с запрещёнными предметами
В Забайкальском крае сотрудники исправительной колонии №5 строгого режима предотвратили доставку в учреждение крупной партии запрещённых предметов.
В угле, ввозимом в котельную колонии на грузовике, были обнаружены два металлических ящика. В них нашли 23 сотовых телефона с аккумуляторной батареей, 13 USB кабелей, 12 зарядных устройств, 16 наушников, гарнитура к сотовому телефону, сим-карта, запчасти к гаджетам, 16 упаковок дрожжей, спираль и 17 динамиков.
По данному факту назначена и проводится проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к ответственности, сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
В Забайкалье осуждённым пытались доставить гаджеты и дрожжи в угле
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