В Забайкалье осуждённым пытались доставить гаджеты и дрожжи в угле

В угле для котельной колонии нашли для металлических ящика с запрещёнными предметами



В Забайкальском крае сотрудники исправительной колонии №5 строгого режима предотвратили доставку в учреждение крупной партии запрещённых предметов.



В угле, ввозимом в котельную колонии на грузовике, были обнаружены два металлических ящика. В них нашли 23 сотовых телефона с аккумуляторной батареей, 13 USB кабелей, 12 зарядных устройств, 16 наушников, гарнитура к сотовому телефону, сим-карта, запчасти к гаджетам, 16 упаковок дрожжей, спираль и 17 динамиков.



По данному факту назначена и проводится проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к ответственности, сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.

