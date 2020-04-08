В Тарбагатайском и Заиграевском районах задержаны «чёрные лесорубы»
1 апреля во время рейда участковый уполномоченный полиции в лесном массиве Талецкого участкового лесничества в семи километрах от посёлка Лесной обнаружил незаконную рубку деревьев и брошенную автомашину.
С места происшествия изъяты спиленный лес, автомашина и бензопила.
Злоумышленник спилил около двух кубометров сосны. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 26 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего жителя Улан-Удэ.
Следственным отделом МВД России по Тарбагатайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 уголовного кодекса Российской Федерации.
Вечером 6 апреля в дежурную часть ОМВД России по Заиграевскому району поступило сообщение от работника лесхоза о незаконной рубке в пяти километрах от села Татарский Ключ.
На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что 37-летний неработающий житель села Илька совершил рубку сосны объёмом около двух кубометров. Ущерб составил более 25 тысяч рублей.
Изъято спиленный лес, грузовой автомобиль и бензопила. Ведётся следствие.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие. Кроме того, в отношении нарушителя составлен протокол по ст. 8.32 КоАП РФ – за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии у лесорубов изъяли автомобили и бензопилы
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