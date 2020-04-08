В Иркутской области рабочий погиб из-за разрыва самодельного котла

На месте происшествия работают следователи



В Бодайбо следователи начали доследственную проверку по факту гибели 30-летнего рабочего во время ремонтных работ.



По предварительным данным, 7 апреля около 12 часов дня двое мужчин выполняли работы по растапливанию сточного канала. В какой-то момент произошёл разрыв самодельного котла. От полученных травм один рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью.



В настоящее время на месте происшествия работают следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

