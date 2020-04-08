На месте происшествия работают следователи
В Бодайбо следователи начали доследственную проверку по факту гибели 30-летнего рабочего во время ремонтных работ.
По предварительным данным, 7 апреля около 12 часов дня двое мужчин выполняли работы по растапливанию сточного канала. В какой-то момент произошёл разрыв самодельного котла. От полученных травм один рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области рабочий погиб из-за разрыва самодельного котла
Происшествия, Фото:
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