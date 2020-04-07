17 обезьян из передвижной выставки остались в Иркутске из-за коронавируса





В одном из торговых центров Иркутска оказались заблокированы 17 обезьян. Дело в том, что организаторы передвижной выставки животных из-за пандемии коронавируса не смогли оплатить перевозку обезьян обратно в Барнаул и приняли решение оставить их в Иркутске.Животных приютил «Сибирский зоопарк», сотрудники перевезли обезьян в тёплое помещение, их осмотрел ветеринар.- Карантин жёстко ударил по деятельности выставок и зоопарков. Аренда, коммунальные расходы, теплый транспорт, корм и ветеринарные услуги для животных - это всё оплачивается с входных билетов. Никто в мире не ожидал, что так трагически развернутся события. Но животные точно не виноваты в людских бедах, - рассказывает сотрудник «Сибирского зоопарка» в Instagram.