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17 обезьян из передвижной выставки остались в Иркутске из-за коронавируса

17 обезьян из передвижной выставки остались в Иркутске из-за коронавируса
Происшествия, 
Организаторы не смогли оплатить перевозку животных обратно в Барнаул

В одном из торговых центров Иркутска оказались заблокированы 17 обезьян. Дело в том, что организаторы передвижной выставки животных из-за пандемии коронавируса не смогли оплатить перевозку обезьян обратно в Барнаул и приняли решение оставить их в Иркутске.

Животных приютил «Сибирский зоопарк», сотрудники перевезли обезьян в тёплое помещение, их осмотрел ветеринар.

- Карантин жёстко ударил по деятельности выставок и зоопарков. Аренда, коммунальные расходы, теплый транспорт, корм и ветеринарные услуги для животных - это всё оплачивается с входных билетов. Никто в мире не ожидал, что так трагически развернутся события. Но животные точно не виноваты в людских бедах, - рассказывает сотрудник «Сибирского зоопарка» в Instagram.

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