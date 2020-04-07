В Бурятии у «чёрного» лесоруба забрали трактор

Также были конфискованы прицеп и бензопила
Во время рейда в лесах Бичурского района участковые лесничие увидели след от трактора.В скором времени обнаружили и саму техника, с помощью которого нарушитель грузил древесину в прицеп.
За рулём трактора оказался житель улуса Хонхолой Бичурского района, документов на рубку у него не оказалось.
В ходе осмотра выяснилось, что мужчина заготовил около 5 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб составил более 69 тысяч рублей.
Незаконно заготовленная древесина, трактор, прицеп и бензопила были изъяты.
Все материалы переданы в ОМВД по Бичурскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
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