Житель Бурятии обокрал уснувших новых знакомых

Он вернулся в дом после застолья, когда все спали



Ранним утром 1 апреля в полицию Иволгинского района поступило сообщение о краже имущества от 41-летней жительницы села Хойто-Бэе. Ущерб составил около 11 тысяч рублей.



Выяснилось, что днём 1 апреля женщина пригласила в гости свою знакомую. Подруга пришла вместе с мужчиной, который был не знаком хозяйке.



Вечером после застолья гости ушли, а хозяева легли спать, не закрыв входные двери.



Позже новоиспечённый знакомый вернулся в дом и украл лежащий на столе сотовый телефон, вещи и банковскую карту.



43-летний подозреваемый был задержан. Мужчина ранее неоднократно судим, в сентябре прошлого года условно-досрочно был освобождён.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

