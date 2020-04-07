Житель Бурятии обокрал уснувших новых знакомых

Он вернулся в дом после застолья, когда все спали
Ранним утром 1 апреля в полицию Иволгинского района поступило сообщение о краже имущества от 41-летней жительницы села Хойто-Бэе. Ущерб составил около 11 тысяч рублей.
Выяснилось, что днём 1 апреля женщина пригласила в гости свою знакомую. Подруга пришла вместе с мужчиной, который был не знаком хозяйке.
Вечером после застолья гости ушли, а хозяева легли спать, не закрыв входные двери.
Позже новоиспечённый знакомый вернулся в дом и украл лежащий на столе сотовый телефон, вещи и банковскую карту.
43-летний подозреваемый был задержан. Мужчина ранее неоднократно судим, в сентябре прошлого года условно-досрочно был освобождён.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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