Между двумя компаниями произошёл конфликт
Около пяти часов утра 28 марта у бара в Иркутске произошёл конфликт между двумя компаниями молодых людей. В ходе потасовки 26-летний молодой человек достал огнестрельное оружие и выстрелил в живот 20-летнему ранее не знакомому парню.
Пострадавшему вовремя была оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.
Накануне подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался 26-летний местный житель. Сейчас принимаются меры к розыску его пистолета.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
В Иркутске посетитель бара выстрелил из пистолета парню в живот
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